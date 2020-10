CilentoSound: ecco la prima playlist Spotify dedicata ai musicisti del Cilento

In un periodo dove suonare dal vivo diventa sempre più difficile, e farsi conoscere dal pubblico passa necessariamente per i canali telematici, nasce “Cilento sound”, playlist dedicata ai musicisti provenienti dal Cilento.

Sono 34, gli artisti selezionati, da chi non ha bisogno di presentazioni (come gli …A Toys Orchestra) a chi si è da poco affacciato al mondo della musica e cerca di crearsi un proprio spazio all’interno della scena.

Si va dai già citati …A Toys Orchestra passando per Martino Adriani fino a Yes Daddy Yes, Antunzmask, Mico Argirò, Luciano Tarullo, LUCE – L’Unica Cosa Essenziale, Morris Goldmine, Present Tense, Napoleone, Guido Maria Grillo, Maybe i’m, Dutty Beagle, Vibrazione Positiva, Will B., Joseph Bruno, Alessandro Galdieri, Tristema, Vio.la, Daniela Vicale, Walter Valletta, The Sniper aka Ticsnip, Only Smoke Crew, LUP INO, Granato, Barracca Republic, Tough Tone, Plato’s Cave, Aléxein Mégas, Stereorebus, Emanuele Montesano, The Bordello Rock ‘n’ Roll Band e SOLO.

Più di due ore di pop, itpop, rock, rock ‘n’ roll, indie, psichedelia, progressive, alternative, OST, cantautorato, dance, elettronica, rap, reggae, etnica e un sacco di altri generi e mistioni musicali, confermano un panorama musicale fervido, non legato a un unico stilema ma che guarda con curiosità a quanto tutta la scena può offrire.

