L’almanacco dell’8 ottobre 2020

E’ il 282° giorno dell’anno, 41ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 84 giorni.

Santi del giorno

Santa Pelagia

San Deusdedit (Diodato, Deodato di Montecassino – Abate venerato a Sora)

Sant’Ivano

Etimologia

Ivano, deriva dall’antico personale provenzale “Yvain”, corrispondente all’italiano Giovanni. Diffuso a partire dal Medioevo grazie alla notorietà di alcuni poemi cavallereschi, è ancora attestato ai nostri giorni sia nella versione maschile che in quella femminile.

Proverbio del giorno

A Santa Reparata ogni oliva inoliata.

Aforisma del giorno

Nei mutamenti di governo i poveri spesso non cambiano che il nome del padrone. (Fedro)

Accadde Oggi

1958 – Impiantato il primo pacemaker

1930 – Volo del primo elicottero moderno

Sei nato oggi?

Per i nati l’8 ottobre, la vita è una favolosa avventura romantica. Hanno un concetto elevatissimo dell’amore di fronte al quale sono pronti a sacrificare tutto oppure a tenersene lontani per sempre. Il romanticismo che li caratterizza non investe solo la sfera amorosa: essi sono capaci di

rimanere incantati per le meraviglie della natura quanto i misteri dello spazio, per i movimenti del mare come per la semplice rotazione dei pianeti.

Celebrità nate in questo giorno

1970 – Matt Damon

1931 – Franco Cosimo Panini

1949 – Sigourney Weaver

Scomparsi oggi

1803 – Vittorio Alfieri