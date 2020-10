Disconnessi on the road: nuova tappa in Cilento da Felitto a Pertosa

Mercoledì 7 ottobre in seconda serata su Italia 1 nuovo appuntamento con Disconnessi On The Road, il viaggio di Corona in Italia alla scoperta degli angoli di paradiso a pochi passi da casa in cui ritrovare quotidianamente un momento di relax capace di riconciliarci con tutto.

In questa puntata, Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi rimasti estremamente colpiti dalle meraviglie che si riescono a scovare in Campania, decidono di ricominciare il loro tour da Napoli sempre a bordo del loro caratteristico e inseparabile pulmino vintage. Tanto l’entusiasmo che accompagna i tre ragazzi alla scoperta di nuovi angoli di paradiso in cui potersi rilassare, in compagnia di una birra Corona con una fetta di lime.

Tra questi c’è Felitto, comune noto per la presenza delle caratteristiche Gole del Calore: cinque incisioni profonde, scavate nella roccia dalle acque correnti del fiume Calore Lucano. Un territorio ricco di affascinanti sentieri in cui è possibile passeggiare immersi nella natura. Ma non finisce qui: il viaggio infatti continua alla scoperta delle incantevoli Grotte di Pertosa – Auletta, un complesso di cavità carsiche situate nel comune di Pertosa.

Come sempre, il viaggio di Paolo, Paola e Giulia sarà arricchito da piacevoli incontri a sorpresa e da tante attività: vere e proprie esperienze di vita che spesso includono anche piccole “sfide personali”. Un percorso che rispecchia in pieno lo spirito di Corona, che invita le persone a disconnettersi dalla routine quotidiana per avvicinarsi alla natura e trovare il proprio momento di felicità all’aria aperta. Un invito sincero rivolto a tutti i telespettatori affinché possano lasciarsi ispirare e decidere, come i protagonisti del programma, di mettersi in viaggio alla scoperta dei piccoli angoli di paradiso vicino a casa.

“Disconnessi On The Road” è un format di RTI e The Story Lab (global unit di Dentsu Aegis Network dedicata all’entertainment content), il progetto è frutto della collaborazione sinergica tra RTI, il team di Publitalia Brand ON Solutions – divisione della Direzione Innovation – e Dentsu Aegis Network (con Vizeum, The Story Lab, The Big Now). La casa di produzione è Me Productions.