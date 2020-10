Torchiara: quattro progetti per i percettori del reddito

Anche il Comune di Torchiara impiegherà i percettori al reddito di cittadinanza per svolgere lavori di pubblica utilità. L’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Massimo Farro, ha approvato quattro progetti di utilità collettività, al fine di rendere possibile l’abbinamento del beneficiano col progetto più consono alle sue abilità di competenza.

I progetti utili per la collettività non devono superare le 8 ore settimanali, queste ultime si possono svolgere in un solo giorno o in più giorni della settimana e anche in un solo periodo del mese.

I beneficiari del reddito di cittadinanza, tranne gli esonerati, devono essere convocati da parte dei centri per l’impiego con la firma del Patto per il lavoro. Sono prestazioni non retribuite e la mancata accettazione della condizione stabilita dal decreto da parte di uno dei componenti del nucleo familiare determina la decadenza del sussidio.

I progetti approvati dall’Ente, sono i seguenti: “assistenza ad anziani e a persone con disabilità”, “manutenzione per spazi ed edifici pubblici”, “supporto alla biblioteca e all’organizzazione di eventi” e infine “vigilanza e controllo scuola e scuolabus”.