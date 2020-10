Vallo, premio nazionale per l’attrice Lidia Ametrano

Premio nazionale per Lidia Ametrano e la Fitel Cilento. L’attrice di Vallo, tra i fondatori e principali interpreti della storica compagnia Piccolo Teatro, ha vinto il premio quale miglior interprete al FESTIVAL DEL TEATRO SOCIALE FITeL PROSCENIO AGGETTANTE. Accompagnata da Francesco Fragale, presidente Fitel Cilento, ha ritirato il premio per l’interpretazione di un monologo tratto da “Filumena Marturano”! Il Festival del Teatro Sociale FITeL 2020, XXII edizione si è svolto presso il teatro di Tor Bella Monaca ed ha visto la presenza di artisti amatoriali delle FITeL Regionali di Piemonte, Lombardia, Lazio, e Campania.

La manifestazione nel rispetto delle regole Covid 19, ha visto la rappresentazione di quattro monologhi alla presenza del pubblico e di una giuria presieduta dal famoso attore Sebastiano Somma. Alla conclusione dei monologhi in gara si è riunita la giuria per decretare i vincitori. Nella motivazione è stato scritto che il monologo ha evidenziato, come segno vincente, un doloroso ma caparbio sentimento materno.