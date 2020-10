L’almanacco del 3 ottobre 2020

E’ il 277° giorno dell’anno, 40ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 89 giorni.

Santi del giorno

San Gerardo di Brogne (Abate)

San Dionigi l’Areopagita (Discepolo di San Paolo)

Santa Maria Giuseppa Rossello (Religiosa)

Etimologia

Gerardo, il nome ha origini germaniche: deriva da Gerald, formato da gaira, lancia e hardhu, abile, valoroso, dal significato complessivo quindi di “abile nel maneggiare la lancia”. La variante Geraldo o Giraldo, dal germanico Gairowald, ha come secondo elemento la parola walda che significa “potente”. In questo caso il significato complessivo è “potente con la lancia”. Da questi due originari nomi germanici derivano le numerose varianti italiane, giunte direttamente, attraverso forme latine quali Gherardus o Girardus, o tramite il francese Gerard, Gerald o Giraud.

Proverbio del giorno

Chi dà e ritoglie, il diavolo lo raccoglie

Aforisma del giorno

Distrai la tua anima, consola il tuo cuore, tieni lontana la malinconia. (Siracide)

Accadde Oggi

1990 – Le due Germanie si riuniscono

1839 – Inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici

Sei nato oggi?

I nati il 3 ottobre hanno sempre le antenne tese per cogliere le tendenze sociali che si sviluppano intorno a loro, e non solo seguono sempre la moda, ma spesso sono essi stessi a crearla, almeno all’interno della loro cerchia sociale. Essi amano essere aggiornati e moderni in tutti i sensi: abbigliamento, casa, automobili e perfino nelle idee. D’altro canto possiedono anche un certo senso della tradizione, alla quale sanno quando devono adeguarsi, e questa è una delle chiavi del loro successo.

Celebrità nate in questo giorno

1858 – Eleonora Duse

1959 – Carmen Russo

1954 – Stevie Ray Vaughan

Scomparsi oggi

1992 – Fritz Dennerlein

1996 – Silvio Piola