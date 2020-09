L’almanacco del 30 settembre 2020

E’ il 274° giorno dell’anno, 39ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 92 giorni.

Santi del giorno

San Girolamo (Sacerdote e Dottore della Chiesa) protettore di dotti, studenti, archeologi, librai, pellegrini, bibliotecari, traduttori.

Santa Sofia (Vergine e Martire)

Sant’Amato di Nusco (Vescovo)

Etimologia

Girolamo, il nome deriva dal termine greco “Ierònimos”, composto da “hieròs”, “sacro” e “ònoma”, “nome”, significante “nome sacro”. Per la sua valenza mistica, si diffuse di pari passo con il Cristianesimo. Oppure… può derivare da “hieròs”, “sacro”, e “nòmos”, “legge”, e quindi “gestore delle cose sacre”. Oggi è più frequente nelle Isole che nella Penisola.

Proverbio del giorno

Chi ti loda in presenza ti biasima in assenza

Aforisma del giorno

Gli affari? Semplicissimo, sono i soldi degli altri (Alexandre Dumas figlio)

Accadde Oggi

1960 – I Flintstones debuttano in TV

1948 – Primo fumetto di Tex

Sei nato oggi?

I nati il 30 settembre sono esperti nell’indagare sulla verità e nel portarla alla luce. La loro natura perfezionista è evidente dal modo in cui lavorano: sono persone che non parlano mai se non a ragion veduta e, sebbene siano impulsivi, di solito portano valide argomentazioni per sostenere le loro idee. Nel portare alla luce la verità alcuni si considerano rappresentanti di una causa e, come tali, sono degli idealisti, anche se i fatti che rivelano possono avere una connotazione negativa.

Celebrità nate in questo giorno

1950 – Renato Zero

1964 – Monica Bellucci

1960 – Giorgio Panariello

1924 – Truman Capote

Scomparsi oggi

1955 – James Dean