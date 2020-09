L’almanacco del 27 settembre 2020

E’ il 271° giorno dell’anno, 39ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 95 giorni.

Santi del giorno

San Vincenzo de’ Paoli (Sacerdote)

Santi Fidenzio e Terenzio di Todi (Martiri)

Santi Florenziano (Fiorentino) e Ilario (Martiri a Bremur)

San Sigeberto II (Re dell’Est Anglia)

Sant’Elzeario (Conte di Ariano)

Sant’Iltrude (Hiltrude) di Liessies (Vergine)

Etimologia

Vincenzo, deriva dall’aggettivo latino vincens, tratto da Victor, e prende il significato di “destinato alla vittoria, vittorioso”. Celebre fu il compositore dell’Ottocento Vincenzo Bellini. La sua diffusione si deve al culto per i vari santi e beati che portarono questo nome. Vincenzo è tra i 10 nomi più diffusi tra la popolazione adulta italiana e continua a far parte dei primi 50 nomi più usati per i nuovi nati.

Proverbio del giorno

Tale abate tali monaci.

Aforisma del giorno

Città senza signor, senza governo / cede qual mole suol senza sostegno (G. B. Marino)

Accadde Oggi

1822 – Decifrati i geroglifici

1943 – Iniziano le Quattro giornate di Napoli

Sei nato oggi?

Il lavoro è il centro della tua vita: sei paziente, metodico, organizzato e ti distingui per un impegno e una capacità di resistenza davvero eccezionali. Le tue doti ti porteranno a conquistare, anche se con qualche fatica, una posizione di tutto rispetto e ti garantiranno, in amore, un matrimonio solido e gratificante.

Celebrità nate in questo giorno

1966 – Jovanotti

1934 – Pier Francesco Pingitore

1972 – Gwyneth Paltrow

1871 – Grazia Deledda

Scomparsi oggi

1917 – Edgar Degas