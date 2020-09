Cercano di rubare mezzo agricolo: due arresti a Campagna

Questa notte i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Eboli hanno arrestato in flagranza due uomini rispettivamente di 73 e 56 anni che, poco prima, si erano introdotti all’interno di una proprietà privata in Campagna, località Quadrivio. Gli stessi, dopo aver forzato il cancello d’ingresso, asportavano un mezzo agricolo gommato per poi alla fuga in direzione Eboli.

I militari operanti riuscivano a bloccare gli autori del furto che, sottoposti ad immediata perquisizione personale, venivano trovati in possesso di torce e arnesi atti allo scasso.

Al termine dell’attività, i due uomini, originari di Montecorvino Pugliano ed Eboli, sono stati arrestati in attesa del giudizio direttissimo di questa mattina.