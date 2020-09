Oroscopo: Capricorno, sicurezza in amore

Ariete – Non sottovalutate una nuova proposta di collaborazione. La vita amorosa merita maggiore impegno

Toro – La determinazione vi aiuterà a superare qualsiasi ostacolo. Vita amorosa tenera.

Gemelli – Avete le energie necessarie per dare una accelerazione ai vostri affari. In amore più cautela.

Cancro – Dopo un grosso lavoro diplomatico vi potrete inserire nel grande business. Incertezze in amore.

Leone – La vostra forza mentale vi aiuterà ad assumervi nuove responsabilità. Possibili colpi di fulmine

Vergine – Dovete concentrarvi sul vostro obiettivo. In amore state toccando il cielo con un dito.

Bilancia – Nel lavoro avete imboccato la strada giusta e il percorso è in discesa. Clima affettivo perfetto.

Scorpione – Nel lavoro state attraversando un ottimo periodo. Un Acquario vi fa sognare.

Sagittario – La vostra lucidità mentale vi spianerà la strada negli affari. Bene il cuore.

Capricorno – Giornata lavorativa dai ritmi intensi, con parecchie contrarietà. Sicurezza in amore.

Acquario – Un “tarlo” continuo vi sprona a fare sempre cose nuove. Incontri stimolanti in serata.

Pesci – Nel lavoro non rimanete inattivi, continuate ad impegnarvi. In amore la strada è in salita.