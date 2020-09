Vallo della Lucania: ok a tirocini con l’Università Guglielmo Marconi

Il Comune di Vallo della Lucania, con a capo il sindaco Antonio Aloia, ha approvato lo schema di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento curriculare con l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, con sede in Roma.

L’Università Guglielmo Marconi ha manifestato, difatti, la volontà di stipulare una Convenzione con il Comune di Vallo al fine di promuovere l’attivazione di tirocini curriculari proponendone uno schema da sottoscrivere che prevede l’inserimento di studenti presso la sede comunale per seguire un percorso formativo meglio specificato nel Progetto Formativo e di Orientamento che verrà caso per caso proposto per ciascun studente.

La convenzione parte dalla data della stipula, ha la durata di un anno e verrà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi prima della data di scadenza.