L’almanacco del 10 settembre 2020

E’ il 254° giorno dell’anno, 36ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 112 giorni.

Santi del giorno

San Nicola da Tolentino (Sacerdote)

Santa Pulcheria (Imperatrice)

San Sostene di Calcedonia (Martire)

San Teodardo di Tongress (Vescovo e Martire)

Sant’Agabio di Novara (Vescovo)

San Nicola da Tolentino è il protettore degli oppressi, dell’infanzia e maternità e dei monaci agostiniani.

Etimologia

Nicoletta, deriva dal greco “Nikòlaos”, personale composto da “nikAv”, “vincere”, aggiunto a “laòs”, “popolo”, con il significato di “vincitore fra il popolo”.

Proverbio del giorno

L’acqua cheta rovina i ponti.

Aforisma del giorno

Quando un potente ti chiama, allontanati; egli ti chiamerà sempre di più. (Siracide)

Accadde Oggi

1952 – In onda il primo tg italiano

Sei nato oggi?

Sei sincero, leale e hai un modo di fare così franco da risultare, a volte, un po’ brusco e ruvido. Le moine non fanno per te e questo potrà attirarti qualche antipatia, ma chi ti conosce davvero ti sarà vicino per sempre. In amore potrai dunque contare su un partner devoto. Nel lavoro riveli ottime doti organizzative e un gran fiuto per gli affari.

Celebrità nate in questo giorno:

1960 – Colin Firth

1917 – Paolo Barile

Scomparsi oggi

1827 – Ugo Foscolo