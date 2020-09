Oroscopo: Cancro, in amore siete troppo possessivi

Ariete – Interessante congiuntura per la vostra attività professionale. Sentimenti da difendere

Toro – Finora nel lavoro non vi siete impegnati abbastanza: è tempo di darsi da fare. Amore ballerino.

Gemelli – Siete particolarmente creativi e le cose miglioreranno. La sincerità in amore risulterà vincente

Cancro – Finora nel lavoro vi siete solo arrangiati, cambiate linea. In amore siete troppo possessivi

Leone – Giornata piena di dinamismo e di felici intuizioni nella professione. Svolta nei sentimenti.

Vergine – Nell’ambiente di lavoro c’è grande confusione. Siate pazienti. Insoddisfazione sentimentale.

Bilancia – Numerosi impegni professionali, serve districarsi con abilità. Progetti a due stimolanti.

Scorpione – Si profila un cambiamento nella vostra attività. In amore non forzate le situazioni

Sagittario – Una trattativa professionale di un certo rilievo va condotta con astuzia. In amore fatevi avanti

Capricorno – Non intraprendete per il momento nuove iniziative. E in amore non fate troppe promesse.

Acquario – Continuate ad impegnarvi nel lavoro con diligenza. Dimostrate più fiducia nel partner.

Pesci – Si presenterà l’occasione per mostrare le vostre qualità nel lavoro. In amore siete troppo gelidi.