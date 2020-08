L’almanacco del 31 agosto 2020

Send an email

E’ il 244° giorno dell’anno, 35ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 122 giorni.

Santi del giorno

San Raimondo Nonnato (Religioso)

Sant’Aristide Marciano (Apologista)

Sant’Abbondio di Como (Vescovo)

Sant’Aidano di Lindisfarne (Vescovo)

Etimologia

Raimondo, nome tedesco, deriva dall’antico termine “Ragimund”, composto da “ragin”, “divino” e “mund”, “protezione”, significante “protezione divina”. Molto diffuso in epoca medioevale è ancora presente in tutta Italia.

Proverbio del giorno

Poco mosto, vil d’agosto.

Aforisma del giorno

Scegli la strada in salita, è quella che ti porterà alla felicità. (Jean Salem)

Accadde Oggi

1997 – Lady D muore in un incidente

1888 – Rinvenuta la prima vittima di Jack lo squartatore

Sei nato oggi?

I nati il 31 agosto vogliono essere sempre al centro della pubblica attenzione e/o aiutare gli altri a farsi strada nella società. Di solito sono persone profondamente coinvolte dagli avvenimenti che si verificano intorno a loro, e non solo vengono inevitabilmente trascinati nel normale flusso della vita, ma sono anche destinati a distinguersi, talvolta in modo discreto, da tutti coloro che li circondano. Alcuni sono piacevoli e divertenti quando sono in compagnia, altri sono più seri e ansiosi di migliorare le sorti del prossimo.

Celebrità nate in questo giorno:

1870 – Maria Montessori

1952 – Enzo Iacchetti

1947 – Luca Cordero di Montezemolo

1949 – Richard Gere

Scomparsi oggi

1973 – John Ford

1867 – Charles Baudelaire

1997 – Diana Spencer