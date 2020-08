Send an email

Caselle in Pittari, esclusi nuovi contagi

Esclusi contagi a Caselle In Pittari. Gli ultimi 20 tamponi del cluster del centro cilentano hanno dato tutti esito negativo. Si fermano quindi a 15 i positivi in paese.

In provincia di Salerno 3 positivi oggi pomeriggio: 1 a Battipaglia (contatti di positivi rientrati dalla Sardegna giorni fa); 1 di San Marzano sul Sarno (diagnosticato al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno) e 1 di Salerno (diagnosticato al Ruggi).

Nella mattinata si erano segnalati nuovi contagi ad Albanella e Altavilla Silentina.

Nel Vallo di Diano un caso a Monte San Giacomo. Esclusi nuovi contagi a Trentinara.