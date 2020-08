Covid, nuovi casi a Capaccio e Ceraso

Send an email

“Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl mi ha appena comunicato che tra i 12 tamponi esaminati 2 purtroppo risultano positivi. Le persone interessate sono già in quarantena. Stiamo ricostruendo la catena dei contatti. Vi chiedo di continuare a rispettare le regole”. Così il sindaco di Ceraso, Gennaro Maione, ha annunciato nuovi casi di coronavirus. Sette in totale in paese.

Salgono invece ad otto i casi di Coronavirus a Capaccio Paestum: oggi è risultata positiva anche una bambina di 10 anni.

La piccola sarebbe entrata in contatto con alcune persone residenti a Roma che saranno dunque sottoposte a tampone.