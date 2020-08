ASL Salerno, al via screening sul personale scolastico

La Direzione Generale dell’ASL Salerno

ha comunicato che a partire da lunedì 24 agosto verrà dato avvio all’esecuzione dei test sierologici

per la ricerca di anticorpi del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole

pubbliche e private della provincia di Salerno.

L’esecuzione del test sierologico è su base volontaria.

I test saranno effettuati con le modalità di seguito descritte:

i Medici di Medicina Generale provvederanno ad eseguire i test sul personale scolastico rientrante

tra i propri assistiti, previa prenotazione telefonica;

il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL assicurerà comunque i test al personale scolastico presso le

sedi USCA (Unità Speciali Continuità Assistenziale), previa prenotazione tramite i recapiti sotto

indicati.



Per il personale scolastico che prenderà servizio successivamente all’inizio dell’anno scolastico i test

saranno effettuati prima della effettiva entrata in servizio.

Per ulteriori informazioni

il numero telefonico di riferimento è 081 9212491

l’indirizzo mail dip.scuolacovid@aslsalerno.it

L’ASL Salerno ha già attivato, per il tramite dei Distretti Sanitari, la distribuzione dei kit per lo

screening sierologico e dei dispositivi di protezione individuale ai MMG-Medici di Medicina Generale

(guanti, camici monouso e mascherine) in proporzione al numero dei rispettivi assistiti.