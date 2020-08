Castellabate, Luisa Maiuri vice-coordinatore della Campania della rete dei Borghi più belli d’Italia

Il Sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri è stata eletta vice-coordinatore della Regione Campania della rete dei Borghi più belli d’Italia. Il Club è diventato una realtà consolidata sia a livello nazionale che internazionale, che si è guadagnata negli anni una sua precisa identità per il lavoro puntuale e costante nella salvaguardia e nella promozione dei piccoli “gioielli” dell’Italia nascosta, custodi della bellezza più autentica del Paese. La nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento ottenuto dal borgo di Castellabate, che è stato per ben due volte tra i Comune selezionati dalla trasmissione di Rai Tre “Il Borgo dei Borghi” con ottimi piazzamenti, riscuotendo una grande visibilità nazionale.

Durante l’assemblea, tenuta in video conferenza in linea con le norme anti-covid, è emersa la forte volontà di rafforzare la collaborazione della rete anche con la Regione Campania, per rendere centrale il ruolo dei Borghi quali volano di un turismo esperienziale e di prossimità.

Quale neo vice-coordinatore regionale dell’associazione, Luisa Maiuri, dichiara: «Tale riconoscimento scaturisce dal lavoro svolto in questi anni dal nostro Comune all’interno del Club e rappresenta un’occasione per ampliare le potenzialità del nostro borgo attraverso le iniziative che verranno portate avanti in sinergia con il rappresentante del direttivo nazionale, Alfonso Giannella, il coordinatore regionale, Antonio Vella, Vice Sindaco di Monteverde. Trovo che la decisione dell’Assemblea di affidare il coordinamento regionale al Borgo di Monteverde (AV) sia doverosa per valorizzare i piccoli borghi interni che hanno maggiori difficoltà di promozione turistica rispetto a quelli costieri».