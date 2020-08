Viabilità: al via lavori su strade tra Celle, Roccagloriosa e Torre Orsaia

CELLE DI BULGHERIA. Buone notizie per la viabilità del Cilento interno. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di cinque strade provinciali che collegano i comuni di Roccagloriosa, Torre Orsaia e Celle di Bulgheria. Una rete intercomunale che si presentava da tempo compromessa in più punti e per la quale i tre centri avevano avviato un iter progettuale finalizzato ad ottenere fondi regionali per intervenire (Comune capofila Celle di Bulgheria).

Poi, due anni fa, l’assegnazione delle risorse (mezzo miliardo per gli enti campani). Il progetto ottenne 3,6milioni per Sp17a, Sp17b, Sp19, Sp58, Sp62, per la sistemazione delle strade.

Ieri l’avvio dei lavori che garantiranno la messa in sicurezza dell’arteria, alla presenza dei sindaci dei comuni interessati e del consigliere regionale delegato alla viabilità Luca Cascone.

“Un progetto molto importante che raccoglie più comuni nella connessione con la viabilità principale, cogliendo in pieno lo spirito del bando regionale destinato agli interventi stradali il cui obiettivo primario era quello di favorire e migliorare l’accessibilità delle aree interne”, il commento dell’amministrazione comunale di Roccagloriosa.