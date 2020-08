Send an email

Oroscopo: Bilancia superate gli ostacoli in amore

Ariete – Le vostre paure e indecisioni frenano la vostra crescita professionale: sforzatevi di superarle in fretta. Un innamorato estroso vi soggiogherà.

Toro – Qualche volta nella professione bisogna correre qualche rischio: solo cosi’ potrete fare passi avanti. L’amore bussa alla vostra porta.

Gemelli – La meta che vi siete prefissati nel lavoro è molto ambiziosa, dovete armarvi di pazienza e coraggio. Un incontro cambierà la vita affettiva.

Cancro – Avete felici intuizioni e ottimi progetti di lavoro: vi conviene accelerare i tempi. Coraggio nelle scelte sentimentali.

Leone – Se volete contare di più sul contributo dei collaboratori vi conviene essere meno critici e più persuasivi. Contatti sociali interessanti.

Vergine – Avete il cervello che va al massimo dei giri: sfruttatelo per scegliere la strada più giusta nella professione. Un amore altalenante.

Bilancia – Le divergenze di opinioni con i collaboratori possono essere appianate con un confronto pacato. In amore non ci sono ostacoli insuperabili.

Scorpione – Nel lavoro mettete a frutto le esperienze acquisite e mostrate molto spirito di adattamento alle novità. Incertezza negli affetti.

Sagittario – Nel lavoro fate un passo alla volta, senza mai indietreggiare di fronte agli ostacoli. Il successo arriverà. Chiarite un equivoco con il partner.

Capricorno – Non sarà facile rimediare agli errori commessi nel lavoro per la vostra imprudenza, ma dovete mettercela tutta. Crisi passeggera in amore.

Acquario – Il successo personale nella vita sociale vi sara’ di grande aiuto nel settore professionale. In amore non avete ancora il polso della situazione.

Pesci – Vi attendono giornate decisive per il lavoro, richiedono molta tenacia e perseveranza da parte vostra. In amore osate di più mal