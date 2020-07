Send an email

Cuccaro Vetere: un progetto per potenziare la biblioteca comunale

Il Comune di Cuccaro Vetere approva il progetto denominato “E-Book ed Emeroteca digitale per la biblioteca comunale”.

Il progetto prevede: l’acquisizione di un abbonamento a piattaforma/biblioteca digitale, l’acquisto di e-book ed audiolibri con relativi download per il prestito digitale, un abbonamento a banche dati musicali e di cinema con download per il prestito digitale, l’acquisizione di un servizio Emeroteca digitale con circa 6 mila testate (tra quotidiani e periodici) italiane e straniere infine l’accesso a un servizio di prestito interbibliotecario digitale.

Lo scopo è di incrementare e migliorare le raccolte librarie e documentarie al fine di promuovere e valorizzare i servizi offerti dalla Biblioteca comunale ai propri utenti, attraverso l’accesso al portale personalizzato della biblioteca digitale.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Aldo Luongo, intende candidare il progetto alla procedura pubblica di assegnazione di contributi a favore delle biblioteche operanti sul territorio della Regione Campania.

Il progetto prevede un costo complessivo di 20 mila euro.