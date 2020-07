Depuratori a Palinuro e Camerota: taglio del nastro con De Luca

CETNOLA. Ci sarà anche il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, il prossimo 22 luglio a Palinuro. Nell’occasione verrà inaugurato il depuratore di località Portigliola. Un’opera non banale ma anzi di fondamentale importanza per il territorio nonché attesa da tempo. I lavori, infatti, erano iniziati più di dieci anni fa, nel 2007, e si sarebbero dovuti completare un anno dopo. Ma per una serie di problemi burocratici l’opera, costata diversi milioni di euro, è rimasta incompiuta.

Depuratore di Palinuro, un’opera sbloccata lo scorso anno

Lo scorso anno la svolta con il finanziamento di due milioni di euro per il completamento del depuratore e altrettanti per il rifacimento del sistema fognario e delle sue frazioni (in particolare Capoluogo, Palinuro, San Severino e San Nicola). L’impianto servirà il comune di Centola-Palinuro, ma anche diverse zone di Pisciotta e Marina di Camerota. La gestione del depuratore spetterà alla Consac, società che già gestisce la rete idrica ed altri impianti minori presenti sul territorio.

Il taglio del nastro e le polemiche

Il taglio del nastro è previsto per il 22 luglio alle ore 10. Sul caso non mancano polemiche. Alla cerimonia, infatti, sono stati chiamati anche i bambini del paese. Una scelta contestata da Saverio Principe, segretario dell’associazione degli albergatori di Palinuro. “Già di per se reputo ridicolo e fuori luogo che la politica, dopo aver impiegato decenni per ultimare i lavori, si presenti in pompa magna per inaugurare l’opera. Mi aspetterei un sommesso buon senso e delle scuse per il ritardo, non di certo una festosa inaugurazione”, dice.

“Tralasciando questo aspetto, ora vengo a sapere che in una calda giornata di Luglio dei bambini dovranno essere esposti in bella mostra quasi come un decoro all’inaugurazione del depuratore – prosegue – La nostra amministrazione reputa questa presenza opportuna e io rilancio dicendo che non solo è inopportuna ma anche fuori luogo oltre che antigienica e fuori contesto”. “Cosa c’entrano dei bambini che si sono costituiti come compagnia ecologica e quindi volta alla promozione del decoro urbano e dell’ecologia con un depuratore?”, si chiede? “Spero che il buon senso ritorni fra noi e sventi questo scellerato e maldestro modo di fare campagna elettorale strumentalizzando dei bambini”, conclude Principe.

Il tour di De Luca

Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, non si fermerà a Palinuro; sarà anche a Marina di Camerota, sempre per l’inaugurazione dell’impianto di depurazione. Qui avrà l’opportunità di presentare anche i lavori per il porto turistico, destinatario di finanziamenti. Tappa anche a Scario, Sapri ed Ascea.