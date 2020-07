Oroscopo: Cancro, In amore siete sempre più coinvolti

Send an email

Oroscopo:

Ariete – A livello professionale ora sapete esattamente dove volete arrivare. L’amore non deve farvi perdere il controllo.

Toro – Non lasciatevi intrappolare da facili promesse di avanzamenti di carriera: cercate alleati influenti. Evitate di farvi coinvolgere da uno Scorpione

Gemelli – Cautela nelle nuove iniziative professionali: la situazione è piuttosto confusa. In amore combattete invece di rinunciare.

Cancro – L’intervento di una persona influente vi farà ottenere in breve quello che vi preme di più nel lavoro. In amore siete sempre più coinvolti.

Leone – La vostra preparazione professionale in questo momento non ha modo di essere sfruttata pazientate. In amore arrivano tempi migliori.

Vergine – Più interessanti prospettive per la vostra attività dopo un periodo molto deprimente. In amore siate ottimisti.

Bilancia – Siete nel mezzo di un’importante sfida professionale: siate determinati e fermi, vincerete. In amore avete parecchie chances.

Scorpione – Meditate a fondo su certi progetti professionali che comportano notevoli investimenti. Grandi manifestazioni d’affetto.

Sagittario – Verificate se un progetto di lavoro che tenevate nel cassetto va modificato, poi realizzatelo. Vivete un amore senza ansie.

Capricorno – Il vostro intuito, unito al grande coraggio, sarà molto apprezzato dai superiori che vi affideranno incarichi delicati. In amore non arrendetevi.

Acquario – Lasciatevi guidare dal vostro forte intuito: nella professione vi indirizzerà nella giusta direzione. Serenità in amore

Pesci – Nella professione fermatevi a riflettere: forse c’è qualcosa da capire, rivalutare, iniziare. In amore siate più sinceri se non volete perdere il partner.