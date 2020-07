Sant’Arsenio, maestre diventano “postine” per portare un dono ai bambini

Un saluto speciale per i bambini dell’asilo di Sant’Arsenio. Le maestre del nido Anna, Rossella, Michela e Nunzia per salutare i piccoli del nido dopo la fase critica dell’emergenza Coronavirus hanno vestito i panni delle postine e in bicicletta si sono recate a casa di ogni bambino per consegnarli una sacchetto con un piccolo regalo.

All’interno il diploma e una medaglia per chi lascerà il nido per andare alla scuola materna.