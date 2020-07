Oroscopo: Sagittario, incontri importanti sul lavoro

Send an email

Ariete – Dovete avere più fiducia nelle vostre capacità professionali e tutto si aggiusterà.

Toro – Nel lavoro amate le sfide e a vincerle vi aiuteranno la determinazione e l’ambizione. In amore vi ponete troppi problemi.

Gemelli – Non correte dietro a sogni professionali irrealizzabili: fate progetti concreti. In amore dovrete cambiare strategia.

Cancro – Sforzatevi di semplificare al massimo l’organizzazione del lavoro: il momento è delicato. In amore non lasciate nulla di intentato.

Leone – In attesa di importanti novità o sviluppi nel settore di lavoro muovetevi con prudenza. In amore non avete molto intuito

Vergine – Non dite gatto se non lo avete nel sacco: non fidatevi delle promesse nel lavoro, aspettate i riscontri pratici. L’amore diventa sempre più coinvolgente.

Bilancia – Se volete, nel lavoro, siete perfettamente in grado di aggirare un ostacolo improvviso. In amore siete ancora fragili.

Scorpione – Le esperienze fatte finora nel lavoro vi consentiranno di arrivare in alto, molto in alto. In amore potete cominciare a fare dei progetti.

Sagittario – Vi confideranno una notizia riservata, che non potrete rilevare ma sicuramente sfruttare negli affari. In amore la strada è in salita.

Capricorno – Riuscirete a trovare le soluzioni più indovinate per un problema di lavoro che vi assilla da un pò. Coltivate meglio gli affetti

Acquario – Siete alla vigilia di avvenimenti decisivi per la vostra professione: attendete con grande fiducia. Maggiore stabilità sentimentale

Pesci – Contrattempi e lungaggini burocratiche vi rovineranno la giornata lavorativa, ma domani andrà meglio. In amore siete troppo severi.