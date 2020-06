Nessun ridimensionamento per gli ospedali di Polla e Sapri

Nessun ridimensionamento per l’Ospedale “Luigi Curto” di Polla e dell'”Immacolata” Sapri. La notizia si era diffusa negli ultimi giorni in seguito al piano per l’emergenza Covid che declassifica, ma unicamente per quanto riguarda questi reparti, alcuni presidi. Ora il chiarimento della Regione.

L’assessore Corrado Matera ha voluto rendere nota la posizione della Regione.

“Si precisa- si legge – che nel piano regionale di programmazione della rete ospedaliera, il presidio di Polla e quello di Sapri si configurano come DEA di primo livello. Pertanto – continua la nota- la classificazione (Pronto Soccorso) riportata nella delibera di Giunta, ad oggetto “Piano di riorganizzazione delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania” costituisce un mero errore.