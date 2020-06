Agropoli: nel weekend lungomare regolarmente aperto

Send an email

Resterà regolarmente aperto il lungomare San Marco di Agropoli nel prossimo weekend. Momentaneo passo indietro dell’amministrazione comunale dopo la prova della scorsa settimana che aveva portato alla realizzazione di un’isola pedonale da via Voso a via della Lanterna a partire dalle 20:30 e fino alla mezzanotte. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha ritenuto opportuno revocare il provvedimento per avere la possibilità di risolvere alcune criticità che si erano segnalate nel primo fine settimana di chiusura.

In particolare disagi si erano registrati alla viabilità e alla sosta. Qualche turista, inoltre, aveva avuto problemi nel trovare le vie alternative per l’assenza di segnaletica.

“Avevamo detto di voler fare una prova – ha spiegato il sindaco Adamo Coppola a margine dell’inaugurazionedella casa dell’acqua – si sono registrati alcuni problemi che abbiamo la necessità di risolvere poi valuteremo”. Il primo cittadino, inoltre, ha ricordato che il provvedimento era stato pensato anche in considerazione dell’emergenza covid e della necessità di garantire il distanziamento.

In questo modo poteva essere data l’opportunità ai titolari di attività di avere più spazi a disposizione, posizionando i tavoli anche all’esterno. Nessun bar o ristorante, però, l’ha sfruttata. Attualmente, inoltre, il numero di contagi in Italia non desta particolare preoccupazione.

Sabato e domenica, quindi, lungomare San Marco aperto regolarmente anche se il Comune ha già trovato alcune soluzioni ai problemi registrati, in particolare per la sosta. Il parcheggio Padre Giacomo Selvi diventa a pagamento mentre verranno attivati presto nuovi parcheggi nelle vicinanze e sullo stesso Lungomare, presso l’ex distributore Ip.