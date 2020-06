Send an email

Follow on Twitter

Due falchi recuperati nel territorio del Comune di Sicignano degli Alburni. Il primo nella giornata di venerdì, il secondo sabato. Si tratta di esemplari di falco pecchiaiolo. Al recupero hanno partecipato i volontari dell’Enpa e quelli del WWF che hanno poi provveduto al trasporto presso il Cras di Napoli dove verranno sottoposti alle necessarie cure e successivamente liberati.

In entrambi i casi i rapaci presentavano ferite ad un’ala e pertanto non risultavano più in grado di volare.