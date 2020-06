Capaccio Paestum, vasta operazione di pulizia dei canali

Vasta opera di pulizia e bonifica dei canali d’irrigazione sul territorio di competenza del Consorzio Bonifica di Paestum. Da circa due settimane, su precisa disposizione del presidente Roberto Ciuccio, tutto il personale dell’Area Agraria in forze all’ente di bonifica pestano, con l’ausilio di idonei mezzi meccanici, è impegnato in una poderosa attività di rimozione di residui e potenziali ostruzioni, trinciatura delle sponde e sistemazione delle aree demaniali di competenza lungo i principali corsi irrigui del reticolato consortile.

In primis, i lavori stanno interessando il canale principale che dalla diga di Serre si snoda fino alla località Tempa di Lepre di Capaccio Paestum, in particolare nelle località Scigliati e Sorvella; ripuliti anche i canali Laura Nuova e Pantanelli, specie nei tratti sulla fascia costiera pestana dove, nel corso della lunga fase commissariale, non è stata svolta alcuna manutenzione ordinaria e straordinaria; bonificato anche il collettore D lungo Via del Sele nella borgata rurale di Gromola; sistemate le aree demaniali in Via Magna Graecia a Capaccio Scalo e lungo la SP316a che da Via la Pila conduce in località Matinella di Albanella, comprese quelle che fiancheggiano i locali canali, interessati da una profonda opera di decongestione, disostruzione e pulizia.

Tale attività s’inquadra nel preciso obiettivo di fornire all’utenza un servizio d’erogazione della risorsa idrica destinata all’irrigazione sempre più efficiente e senza sprechi, attraverso la rimozione di sterpaglie, vegetazione, radici e potenziali situazioni d’intasamento lungo le sponde per migliorare il regolare deflusso dell’acqua, rendendo al contempo un colpo d’occhio notevole in termini di decoro urbano con l’eliminazione di situazioni di degrado ed abbandono.