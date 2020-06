Spaccio di eroina, arrestato salernitano

Nell’ambito di una specifica attività mirata a contrastare il narcotraffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia salernitana, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile – Sezione Criminalità Diffusa, nella serata di ieri, 17 giugno, effettuavano un servizio di prevenzione e osservazione nel centralissimo quartiere Pastena, zona affollatissima di questo capoluogo, ove era stata segnalata una fiorente attività di spaccio ad opera di alcune persone all’interno di una abitazione.

Nel pomeriggio, gli investigatori individuavano l’abitazione e decidevano di intervenire, facendo irruzione nell’appartamento di R.S., salernitano con precedenti di polizia, di anni trentaquattro, per effettuare una perquisizione domiciliare e personale.

Gli agenti, prima di fare irruzione all’interno dell’appartamento, circondavano l’intero fabbricato e, poco prima della loro irruzione all’interno dell’appartamento sito al secondo piano dello stabile, dal balcone della camera da letto si affacciava A.G salernitano, ventitreenne pluripregiudicato per reati in violazione della legge sugli stupefacenti, che lanciava in strada un involucro contenente eroina per un totale di 28,4 gr., ignaro della presenza dei poliziotti in strada.

Dalla successiva perquisizione veniva rinvenuto e sequestrato altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e tra questi un bilancino elettronico di precisione con tracce di eroina.



Dopo le formalità di rito, l’Autorità Giudiziaria disponeva la sottoposizione agli arresti domiciliari dell’arrestato A.G., in attesa del giudizio di convalida e la denuncia in stato di libertà per R.S., entrambi in violazione del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.