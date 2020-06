Padula: truffa del gasolio, 65enne arrestato

Avrebbe utilizzato documenti falsi, spacciandosi titolare di un’azienda del Vallo di Diano, per ottenere 9mila litri di gasolio da un commerciante di carburanti di Battipaglia.

L’uomo, che in questo modo avrebbe messo a segno una truffa per 18mila euro, è stato arrestato. Si tratta di un 65enne di Padula.

Il caso è stato oggetto di indagini da parte della guardia di finanza di Eboli in seguito alla denuncia del titolare dell’azienda valdianese raggirata. A quest’ultima sono arrivate le fattura d’acquisto dal fornitore di Battipaglia, senza che però avesse mai ordinato e ottenuto il carburante.

Una truffa simile sarebbe stata posta in essere dallo stesso soggetto a Fondi, in provincia di Latina. Proprio qui l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dagli uomini delle fiamme gialle che si sono spacciati per i dipendenti di un’azienda che stava per consegnare il gasolio al truffatore. Si ipotizza che il gasolio acquistato dal truffatore a nome di altre aziende sia stato poi rivenduto.