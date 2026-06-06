Capaccio Paestum, già diversi i salvataggi in mare: il punto e i consigli dei bagnini

Siamo solo all’inizio dell’estate eppure sono già diversi i salvataggi effettuati in mare sul litorale di Capaccio Paestum. L’ultimo è avvenuto solo pochi giorni fa in località Torre di Mare.

Due giovani turisti provenienti dal napoletano non riuscivano, a causa delle correnti, a tornare a riva. Ad accorgersi del pericolo il bagnino David Bamonte in servizio presso il Lido Vingi79, struttura associata all’Associazione Balneari Capaccio Paestum, presieduta da Maurizio Paolillo, e poco distante dal luogo in cui i due turisti si trovavano.

Il salvataggio nella risacca e i consigli degli esperti

I due bagnanti erano intrappolati in una risacca e il salvataggio ha richiesto grande professionalità.

Le telecamere e i microfoni di InfoCilento hanno raggiunto proprio la struttura balneare per incontrare Paolillo e Bamonte, esperti di salvataggi in mare, che hanno dato tanti consigli utili per poter fare il bagno, osservando le regole, e con serenità, evitando risacche e situazioni di grande pericolo.