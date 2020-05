Teggiano: gara di solidarietà per permettere a Marco Cimino di sottoporsi a trapianto

Una gara di solidarietà per aiutare Marco Cimino, originario di Teggiano. L’uomo necessita di denaro per potersi sottoporre ad un trapianto di rene in Venezuela. Marco ha 48 anni e vive a Caracas e l’unica possibilità per potersi sottoporsi a trapianto è in una clinica privata perché la sanità pubblica venezuelana non effettua questi interventi.

Questo l’appello del fratello e il sito tramite cui poter fare una donazione:

“Mio fratello Marco Cimino ha 48 anni, a gennaio di quest’anno gli è stata diagnosticata l’insufficienza renale cronica. Dopo questa diagnosi ha iniziato la dialisi 3 volte a settimana. Il trattamento viene eseguito attraverso un catetere temporaneo inserito su una fistola artero-venosa. Ciò, purtroppo, ha causato ricorrenti infezioni che lo hanno costretto a numerosi ricoveri ospedalieri.

Marco ha bisogno del tuo aiuto per ottenere un trapianto di rene.

I reni regolano la pressione, aiutano nella creazione di globuli rossi e sovrintendono ad altre funzioni importanti, cose che la dialisi non è in grado di fare. Inoltre ogni volta che si sottopone a dialisi, anche se il suo sangue viene filtrato e pulito, le sue funzioni renali peggiorano facendo così diminuire le chance di riuscita di un intervento di trapianto.

Marco è un avvocato, sposato con una figlia di 9 anni e vive in Venezuela.

Il paese, purtroppo, sta attraversando una crisi economica, sociale e politica che si riflette inevitabilmente sul suo sistema sanitario.

L’unica possibilità per potersi sottoporsi a trapianto è in una clinica privata perché la sanità pubblico non fornisce questo servizio.

Per questo motivo, abbiamo deciso di avviare questa raccolta fondi.

Mio fratello è un uomo incredibile, laborioso, generoso con un grande senso dell’umorismo. Chi lo conosce può testimoniarlo. Ha dedicato la sua vita al servizio degli altri e lo ha fatto con passione e generosità. È apprezzato e amato da chiunque attraversi il suo cammino! Merita la possibilità di vivere. Per favore aiutaci a raggiungere questo obbiettivo!

Come puoi aiutarci:

Dona: qualsiasi importo, per quanto piccolo possa sembrare, aiuta … e ti saremo infinitamente grati!

Condivisione: utile quanto una donazione! Aiutaci a diffondere questa richiesta di aiuto.

Prega: il potere di Dio non ha limiti.

La famiglia Cimino è infinitamente grata per il tuo aiuto !!!!!”

Per fare una donazione clicca qui