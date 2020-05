Gelatieri campani scrivono al premier Conte: ecco le nostre proposte

Il Comitato Gelatieri Campani fornisce al Presidente De Luca indicazioni e suggerimenti per una corretta, realistica e attuabile regolamentazione NO-COVID19 nelle gelaterie artigiane della Regione Campania mediante un’articolata lettera inoltrata anche alla task force, al Presidente Artglace e al Presidente del Comitato Nazionale dei gelatieri.

Di seguito la missiva.

Signor Presidente,

a seguito di un attento studio delle problematiche relative alla Fase 2: la “riapertura”, ci pregiamo sottoporre, alla Sua attenzione, indicazioni in merito alle misure, realisticamente, applicabili alle attività del settore della gelateria artigianale. In particolare, si sono considerate le esigenze di tutte le tipologie di attività: dalle micro aziende a quelle più grandi, che rappresentano una delle colonne portanti delle realtà imprenditoriali Campane.

Fatte salve le norme previste dalle vigenti disposizioni in materia di Igiene e di Sicurezza sui Luoghi di lavoro, si propone di focalizzare l’attenzione su due elementi, fondamentali per assicurare la salvaguardia della salute e la ripresa dell’economia del nostro settore: il distanziamento sociale (considerare come distanza minima di sicurezza, sia per gli avventori che per i lavoratori, 1 metro), il corretto utilizzo dei DPI (sia per gli avventori che per i lavoratori): elementi che, per molto tempo, caratterizzeranno il futuro della vita e dell’economia del nostro Paese e che rappresenteranno la possibilità di riapertura sia di micro che di grandi imprese del settore della gelateria artigianale.

Saranno, quindi, investiti i titolari degli esercizi, sia piccoli che grandi ed in base alla superficie disponibile, ad adottare tutte le misure di sicurezza (applicazione delle norme, procedure per l’utilizzo dei DPI, organizzazione delle postazioni di lavoro e delle aree predisposte alla somministrazione), atte a garantire il contenimento della diffusione del SARS-COV-II.

Nelle attività in oggetto, si stanno predisponendo gli aggiornamenti di: manuali, procedure, istruzioni operative, obblighi di informazione e formazione; in taluni casi le procedure saranno più restrittive essendo gestibili ed applicabili da tutti.

Invitando le aziende ad autocontrollarsi, implementando corrette procedure (non solo Divieti ed Obblighi), si darà la possibilità alle stesse di rendersi protagoniste della lotta al “Nemico Invisibile” e ad attivarsi per non cadere verso una non immediata, ma sicura e dolorosa cessazione dell’attività imprenditoriale.

Il Comitato Gelatieri Campani nasce il 22 giugno 1998, con lo scopo di valorizzare e promuovere il gelato artigianale campano. In questi 22 anni si è particolarmente distinto, oltre che per le attività di promozione del gelato artigianale, per la grande attenzione rivolta al mondo della cultura e del sociale. Ha ottenuto, l’emissione di un francobollo (11 marzo 2006), dedicato al Gelato Artigianale Italiano, ed il riconoscimento del ruolo di “Ambasciatore del Made in Italy nel mondo”.

Il 5 luglio 2012 il Parlamento Europeo ha istituito la “Giornata Europea del Gelato Artigianale” da celebrarsi in tutta Europa il 24 marzo, ancora oggi unica giornata dedicata ad un prodotto alimentare.

Risultati che sono stati conquistati grazie alla professionalità, alla tenacia e alla passione dei gelatieri artigiani che, anche in questo triste momento, sapranno affrontare con grande determinazione le nuove sfide, hanno solo bisogno di poter essere messi in condizione di portare a termine la loro missione.

Sicuri dell’attenzione che vorrete prestare a questa nostra proposta, si resta a disposizione per una migliore collaborazione per la risoluzione delle problematiche e per la ripresa del tessuto produttivo e sociale del nostro Paese.

Cordiali saluti.

Ferdinando Buonocore – Presidente del Comitato Gelatieri Campani