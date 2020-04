Da De Luca nessuna risposta sull’Ospedale di Agropoli

Nessuna risposta sull’ospedale di Agropoli da parte del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nonostante due giornalisti avessero chiesto chiarimenti sul destino della struttura, il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua tradizionale diretta Facebook del venerdì, ha evitato di affrontare l’argomento, soffermandosi invece sulla situazione degli altri ospedali dell’area nord e dimenticando (a questo punto volontariamente) quello agropolese.

De Luca, a proposito della sanità, ha chiarito che gli ospedali dovranno tornare alla loro normale attività. Pertanto – ha chiarito – sarà necessario attrezzare delle strutture unicamente come Covid Hospital. Nessuna citazione, però, per il presidio ospedaliero del Cilento.

Infine ha annunciato una intesa attività di screening, con accertamenti a tappeto sui familiari dei pazienti covid che sono stati in isolamento domiciliare, sul personale sanitario e le forze dell’ordine. A medici e infermieri sarà concesso anche in contributo straordinario. Da maggio, infine, obbligo di usare le mascherine per poter uscire.