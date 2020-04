Montesano: incidente in località Prato, ferita una donna

Attimi di paura questa mattina in località Prato di Montesano sulla Marcellana. Una donna è finita fuori strada con la sua vettura capovolgendosi.

Coinvolta nell’incidente una sola auto. Ferita, per fortuna in modo non grave l’automobilista, una donna del posto. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina coordinati dal caposquadra Bruno Mangieri, il 118 ed i Carabinieri.