Pisciotta: ok ai lavori di completamento del parcheggio pubblico

PISCIOTTA. Via libera ai lavori di rivestimento e completamento del parcheggio pubblico di via Borgo, a Pisciotta Capoluogo. L’opera, benché già utilizzata, risultava tutt’ora incompleta nella sua parte estetica che, di fatto, secondo molti, contrasta con il contesto in cui si trova.



Nei mesi scorsi il responsabile del settore Lavori Pubblici, l’architetto Domenico Conti, aveva affidato la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza nelle fasi della progettazione e dell’esecuzione e la direzione dei lavori. Ora il progetto ha ottenuto il via libera della giunta. Costo dei lavori circa 215 mila euro. Il parcheggio di via Borgo è stato al centro di non poche polemiche.

In passato anche l’associazione Trasparenza e Legalità aveva acceso i riflettori sul mancato completamento del parcheggio pubblico di via Borgo.

Nel progetto approvato dalla Soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio di Salerno e Avellino, infatti, era previsto il rivestimento in pietra lungo le facciate con arco, mentre sulle restanti soltanto l’intonaco. Con il nuovo progetto sarà possibile realizzare il rivestimento e completare l’opera.