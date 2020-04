A Stio nasce uno spazio social per sentirsi più vicini

Stio. “Radio Stio” è il nuovo spazio social, nello specifico una pagina Facebook, creata dai ragazzi della Proloco e del locale gruppo di Protezione Civile con l’intento di intrattenere i concittadini vicini e lontani durante questo periodo di quarantena e facendoli sentire più vicini al paese natio.

Da pochi giorni, infatti, sono iniziate le diverse attività che vengono promosse sulla pagina: da quelle per i più piccoli, come il racconto di favole per i bambini, ad esibizioni di cantanti ed altri piccoli spettacoli. Un modo originale per trascorrere il tempo, divertendosi ed intrattenendo il pubblico che, costretto in casa, va alla ricerca di qualche iniziativa divertente che faccia dimenticare per un po’ l’incubo del coronavirus.

Molteplici le iniziative messe in campo dal gruppo della Proloco di Stio in questi giorni; nella giornata di venerdì, infatti, verranno donate delle uova di Pasqua per i più piccoli e ad ogni famiglia sarà consegnato un sacchetto di ovetti. Il tutto finanziato dalla Pro loco con la collaborazione di Giovanna Imbriaco ed Angela D’andreoli; le uova verranno consegnate dai ragazzi della Protezione Civile di Stio.