Era stato ad Atena Lucana il paziente deceduto a Bellizzi positivo al coronavirus

Il 76enne di Bellizzi deceduto ieri e risultato positivo al Coronavirus era stato a fine febbraio ad Atena Lucana per un ritiro spirituale. Nel centro valdianese aveva soggiornato in un albergo che al momento non presenta alcun problema ed è stato già santificato. Tuttavia c’è il timore di una estensione del contagio.

Il sindaco di Atena Lucana, Luigi Vertucci, e l’Asl, hanno subito attivato il protocollo di ricerca di chi ha partecipato al ritiro spirituale, questo in concerto con altri primi cittadini del comprensorio.

Le persone individuate, al momento circa dieci, sono state messe in quarantena. Al momento non si segnalano casi accertati di coronavirus.