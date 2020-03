Coronavirus, zona rossa in tutta Italia

Estensione della zona rossa a tutta l’Italia, dopo la grande fuga di sabato scorso da Milano, quando c’è stata la fuga di notizie sul dpcm che ha allargato la zona rossa precedente a tutta la Lombardia e a 45 province del Nord. La misura è stata chiesta dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi e sostenuta da Matteo Salvini. Ora arriva il provvedimento del governo..

Da domani controlli di Polizia per chi esce di casa senza motivi di lavoro, salute o per necessità. Non esiste il divieto di uscire di casa, ma lo si deve fare per esigenze lavorative, sanitarie o di sussistenza (fare la spesa per esempio). Il governo vista l’inosservanza palese e il comportamento irresponsabile di molti, corre ai ripari. Possibili denunce contro chi, come i malati, esce senza motivi di necessità. Stretta anche su aeroporti e trasporti ferroviari. Il comunicato del Ministero dell’Interno chiarisce tutto e dà ai prefetti poteri di controllo tramite i comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Stop anche a tutti gli sport. Attività aperte fino alle 18 e centri commerciali chiusi nei weekend. Scuole e università chiuse fino al 3 aprile.