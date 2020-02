Sapri: stop quarantena per mamma e figlia

SAPRI. Provengono da un Comune che non risulta tra quelli indicati dall’elenco del Governo come zona rossa, ovvero focolaio della diffusione del coronavirus. Pertanto il sindaco Antonio Gentile ha disposto la revoca dell’ordinanza di quarantena per due donne, madre e figlia, costrette in casa da due giorni.

Il provvedimento era stato già annunciato ieri ed oggi è stato firmato dal primo cittadino .

I Comuni a cui vanno applicate le misure urgenti sono in Lombardia Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; mentre in Veneto Vo’ Euganeo.