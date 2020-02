Felitto migliora i servizi presso l’oasi Remolino

Il comune di Felitto ha approvato il progetto “Adeguamento e completamento servizi igienici in località Remolino”. In particolare saranno realizzati i sanitari per persone diversamente abili, ma si punta anche a potenziare i WC esistenti.

Lo scopo è di migliorare e adeguare in modo stabile i servizi igienici nell’area di Remolino, area a forte vocazione turistica.



In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maurizio Casella, si prepara per supportare le numerose iniziative culturali e turistiche, durante il periodo estivo, garantendo il territorio comunale accessibile a tutti.