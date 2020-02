Roccadaspide: istituita l’equipe multidisciplinare per affidi e adozioni

Roccadaspide. Il Piano di zona S7, con Comune capofila Roccadaspide, ha istituito l’equipe multidisciplinare del servizio S.A.A.T. (Servizio affidi e adozioni territoriali) che è attiva all’interno di ogni ambito territoriale.

L’equipe è comporta da due assistenti sociali, il dottore Raffele Oppo e la dottoressa Sofia Cavallo, e da una psicologa, la dottoressa Nunzia D’Angelo, coordinati dalla responsabile del servizio Fulvia Galardo. L’equipe è responsabile del progetto educativo individualizzato e della promozione della cultura dell’affido nel territorio.

Un servizio rivolto ai minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita, che prevede per un periodo di tempo limitato e necessario il loro inserimento in un nucleo familiare diverso da quello d’origine, cioè fino al superamento del momento di difficoltà e di disagio vissuto dalla famiglia d’origine. Uno strumento rivolto alla tutela dei minori con disagio familiare, al fine di garantire loro un ambiente idoneo attraverso il momentaneo inserimento in una famiglia affidataria.

Inoltre, l’equipe del S.A.A.T., su richiesta del Tribunale per i minorenni, provvede ad accertare l’idoneità delle famiglie che fanno richiesta di adozione, attraverso un’indagine socio-ambientale e psicologica, stilando relative e apposite relazioni. Quindi il S.A.A.T. prevede non solo interventi rivolti ai minori con disagio familiare, ma anche interventi a favore delle coppie che fanno richiesta di adozione nazionale e internazionale.

I destinatari del servizio S.A.A.T. sono tutti i cittadini che vogliono informazioni sull’adozione nazionale e internazionale e che desiderano conoscere il percorso adottivo e le norme che lo regolano, offrendo uno spazio di riflessione, di autovalutazione e di orientamento alle coppie che intendono presentare la propria disponibilità presso il Tribunale per i minorenni. Tutti gli interventi previsti sono realizzati in collaborazione con il servizio socio professionale.