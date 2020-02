Ospedale di Sapri, direttore sanitario scrive all’Asl Salerno

Ospedale di Sapri, ancora criticità. Da tempo si chiedono interventi da parte dell’Asl Salerno, sia per migliorare la dotazione organica che le strumentazioni. Il direttore Rocco Calabrese ha ora inviato una missiva all’azienda sanitaria, sollecitando ad intervenire per risolvere i problemi che ormai da troppo tempo si segnalano presso la struttura sanitaria del Golfo di Policastro.

L’attenzione è rivolta in primis sulla necessità di aumentare la dotazione di medici ed infermieri. In particolare, quindi, è stato chiesto un radiologo, un dirigente gastroenterologo, sei dirigenti di medicina e chirurgia d’urgenza, ed un nefrologo. Ma non solo: nella missiva si chiedono l’attivazione della lungodegenza e della camera iperbarica e ancora l’adeguamento delle strumentazioni.

Attenzione, infine, viene chiesta in merito alla necessità di completare l’iter per dare il via agli interventi di adeguamento della struttura alla normativa antisismica.