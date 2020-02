Scuola di Palinuro assente all’incontro col Prefetto: “non siamo stati invitati”

Si è tenuto questa mattina presso l’aula consiliare del Comune di Centola l’incontro con il Prefetto di Salerno Francesco Russo. All’incontro diverse le istituzioni presenti ma tagliato fuori Palinuro (pilastro portante del Comune di Centola).

Con grande rammarico la responsabile fiduciaria della scuola primaria di primo grado Publio Virgilio Marone plesso di Palinuro Filomena Merola dichiara: “Non siamo stati invitati ad un incontro importantissimo nonostante il mio impegno costante per ogni manifestazione, sia di carattere culturale che di carattere ludico”.

Oggi la maestra Merola (impiegata trentennale alla scuola di Palinuro) sempre presente nel sociale ad “accompagnare” i bambini non solo nelle attività didattiche ma in svariate manifestazioni si è trovata a dover rispondere all’interrogativo di tanti genitori sul perché all’incontro odierno fossero presenti solo gli altri plessi del Comune.

“Ipotizzando una possibile giustificazione da parte dei preposti, ossia per questioni di spazio, rispondo anticipatamente che ci saremmo organizzati magari solo con la partecipazione della classe uscente di primo grado o una delle classi secondarie di primo grado, ma, non posso accettare la mancanza di rispetto per il mancato invito” conclude Filomena Merola.