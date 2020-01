Paura a Sapri, auto si ribalta in curva

Una Smart si è ribaltata intorno alle ore 12.30 nei pressi della curva di Santa Croce, proprio dinnanzi alla Specola, a Sapri. Probabilmente la ragazza alla guida ha urtato inavvertitamente il marciapiede e la piccola automobile ha perso di stabilità ribaltandosi su un lato.

Fortunatamente solo tanta paura per la conducente, che comunque per precauzione è stata portata, come da prassi, in Ospedale per un controllo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale di Sapri del comandante Antonio Abbadessa. Il traffico ha subito un lieve rallentamento ma ora tutto sta tornando alla normalità.