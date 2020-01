Weekend di successi per l’Atletica Agropoli

Tanti successi Provinciali e Regionali sono piovuti sull’Atletica Agropoli in questo week end di corsa campestre. Ad aprire il sipario nella due giorni di cross è stata proprio Agropoli che, nel meraviglioso scenario della Baia di Trentova, ha ospitato i Campionati Provinciali giovanili di Campestre. Tanti piccoli atleti si sono sfidati sotto un folto pubblico formato da genitori, amici e tecnici che hanno fatto da cornice alla manifestazione. Poco prima delle premiazioni l’intervento del Sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, che ha sottolineato come con l’Atletica si riescano a vivere delle sane giornate di sport: “É un orgoglio, oltre che un piacere, ospitare questi eventi anche perché anche io da giovane ho fatto la Corsa Campestre! Oggi pomeriggio ho visto delle belle immagini di sport, ho visto ragazzi partecipare, vincere oppure cadere e rialzarsi, complimenti davvero a tutti!”

“Vogliamo coltivare un sogno – aggiunge Angelo Palmieri, Presidente Atletica Agropoli – ospitare la Festa del Cross in cui in 3 anni, circa 3000 Atleti, dovranno raggiungere in un’unica Manifestazione, i Campionati Italiani di Cross.” “Ormai ci fidiamo dell’Atletica Agropoli – interviene Giuseppe Cammarota, Consigliere con Delega allo Sport – fino ad ora tutto ciò che si è organizzato è andato sempre bene, sono una garanzia di successo!

Per l’Atletica Agropoli in evidenza il trio che ha monopolizzato il podio dei 1500 Cadetti: Marco Volpe, Massimo Cantalupo e Luca Palmieri si sono classificati rispettivamente primo, secondo e terzo. Tra le Cadette, invece, medaglia di Bronzo per Mariella Esposito. Sempre tra le femminucce il secondo posto di Rekik Sana nei 1000metri Ragazze mentre, per i maschietti, Bronzo per Nicola Passaro sui 600metri Esordienti. Per le classifiche di società, l’Atletica Agropoli si piazza al secondo posto in quella Femminile ed al primo in quella maschile!

A chiudere il cerchio ci sono stati i Campionati Regionali Assoluti in cui, sul tracciato di Cross in quel di Caivano, oltre 600 atleti si sono contesi i vari titoli in palio. Sui 10km cat. Promesse Andrea Carbutti si laurea Campione Regionale mentre, sul gradino più basso del podio, è salito uno degli ultimi innesti, il promettente Roberto Adduono. Podio targato Atletica Agropoli nei 6km Promesse dove Mariagrazia Biscardi precede Giulia Carbutti e Marisa Fava, portandosi a casa il titolo di Campionessa Regionale. Stesso risultato nella 4km Allieve dove a vincere è Imma Iovine, al secondo posto Roberta Fava e terza piazza Michela Piermatteo. Nella classifiche di società 3° Posto nella categoria Seniores/Promesse Femminile e Campioni Regionali si Società nella Categoria Allieve (297 punti)

In contemporanea alle Campestri, Matteo Romano nel salto triplo riusciva a strappare il minimo per partecipare ai Campionati Italiani Indoor con una misura di 14.31mt.