Sala Consilina avrà la quarta farmacia

La Regione ha completato tutte le procedure amministrative che consentono l’apertura di ulteriori 210 farmacie in Campania. Completati due concorsi fermi da anni: quello del 2009, che è stato ripreso e rilanciato dalla Regione e che ha permesso l’apertura di 70 sedi farmaceutiche, e quello straordinario del 2013 (anche questo bloccato) per il quale sono terminate le valutazioni dei candidati farmacisti nel mese di novembre 2019.



Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone e dal consigliere comunale Vincenzo Garofalo che sin dal 2013 quando era assessore comunale alla sanità ha seguito la vicenda riuscendo a far ottenere a Sala Consilina la quarta farmacia.

“Finalmente siamo arrivati alla conclusione di questa vicenda dopo circa 7 anni. Un ringraziamento particolare va all’assessore regionale Corrado Matera per il suo impegno affinché si arrivasse alla pubblicazione delle graduatorie. Quando ho iniziato la mia attività da amministratore comunale ho ritenuto necessaria la presenza di una farmacia nella frazione di Sant’Antonio e negli anni scorsi sono riuscito insieme all’amministrazione a far si che venisse inserita anche Sala Consilina nella procedura concorsuale avviata nel 2013 per l’assegnazione della nuova farmacia. Finalmente ci siamo e ora la frazione di Sant’Antonio avrà questo importantissimo servizio”.