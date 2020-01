Serie B: Salernitana, le parole di Ventura

Domani la Salernitana, allo stadio Arechi, ospiterà il Cosenza, con la possibilità di rafforzare la sua posizione in zona play-off. Queste le dichiarazioni del tecnico Gian Piero Ventura intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per il 21esimo turno cadetto:

“Domani mi aspetto continuità soprattutto dal punto di vista della prestazione. Sarà una verifica importante contro una squadra determinata, che non fa giocare e che può creare problemi. In questi mesi è cambiato il modo di approcciarsi al lavoro, i ragazzi si sono messi in discussione e hanno avuto una crescita netta sia dal punto di vista fisico che mentale. Stanno lavorando nel modo giusto e hanno tanta voglia di fare bene”.

“Dal punto di vista della disposizione in campo abbiamo lavorato per tanti mesi su un preciso assetto tattico, quindi abbiamo una struttura ben precisa, ma valuterò anche in base alla disposizione dell’avversario. Dal punto di vista fisico i nuovi arrivati sono in condizione di giocare ma bisogna dargli il tempo di ambientarsi. Sono ragazzi disponibili, consapevoli di quello che siamo e delle ambizioni che abbiamo”.

Il mister ha quindi concluso: “I calciatori in questi mesi hanno avuto una crescita esponenziale dal punto di vista delle conoscenze ma abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Sono contento di tutti i nostri attaccanti perché stanno avendo lo spirito giusto e da qui alla fine del campionato avremo bisogno di tutti”.