Serie B: match interno per la Salernitana

Ventunesima giornata alle porte, la seconda del girone di ritorno, per il campionato cadetto. Domani, alle ore 18:00, la Salernitana ospiterà, allo stadio “Arechi”, il Cosenza. I granata sono in zona play-off con 29 punti, a -1 dal quarto posto, mentre i calabresi, guidati dal tecnico Braglia, sono terzultimi con 20 lunghezze in graduatoria, a -3 dalla zona salvezza.

I salernitani, sconfitti una sola volta in casa dove hanno vinto quattro volte e pareggiato in altrettante occasioni, sono usciti battuti in una sola circostanza nelle ultime cinque gare. Nello stesso periodo due vittorie e tre sconfitte per i cosentini, che in trasferta hanno ottenuto l’intera posta in palio due volte, con quattro pari e altrettanti passi falsi.

Questa la lista dei convocati, diramata da Ventura dopo la rifinitura di oggi, per la gara con il Cosenza

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro, Morrone;

ATTACCANTI: Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.

Le probabili formazioni di Salernitana-Cosenza

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine; Djuric, Giannetti.

COSENZA (3-5-2): Perina; Idda, Capela, Legittimo; Corsi, Bruccini, Kanoutè, Sciaudone, D’Orazio; Rivière, Machach.